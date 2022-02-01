UNICEF tarafından yapılan açıklamada, kıtlığın bölgede özellikle çocukları olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, mart ayının ortasına kadar sadece Etiyopya'da 6 milyon, Somali'de ise 7 milyondan fazla kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

İklim değişikliğinin yol açtığı su sıkıntısına bağlı yaşanan kuraklığın da hayvanların hayatına mal olduğu kaydedildi.