Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gran Hivad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Pakistan ve Macaristan'ı Türkiye'nin yanına alma düşüncesini ABD Başkanı Joe Biden'a ilettikleri yönündeki açıklamasının temelde yanlış yorumlandığını söyledi.

Gran Hivad, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay arasında yapılan görüşmenin ve Afganistan Dışişleri Bakanlığının değerlendirmesinin ardından Erdoğan'ın niyet ve iradesinin, Afgan Silahlı Kuvvetleri’nin barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu gördüklerini ifade etti.

Türkiye'nin, Afganistan'da daima barışçıl ve müzakere yoluyla siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Hivad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayla amacının, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için başta Pakistan olmak üzere bölge ülkelerinin ve komşu ülkelerin desteğini ve iş birliğini kazanmak olduğunu vurguladı.

ABD’den diplomatik ve lojistik destek talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde Kabil Havalimanı'nın durumunun ele alınıp alınmadığına ilişkin soruya, Afganistan konusundaki düşüncelerini çok açık, net olarak Biden'a ifade ettiği yanıtı vermişti.

Erdoğan, "Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban gerçeğini bir kenara koymanın mümkün olmadığına dikkat çekti.

"Onlarla da birçok görüşmeleri, farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı burada söz konusu değil."