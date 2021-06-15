Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.

Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.

İki liderin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, dün Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde görüşme gerçekleştirmişti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaklaşık 1 saat 30 dakika sürmüş, liderler görüşme sonrası iki ülke ilişkilerine yönelik olumlu mesajlar vermişti.

[Fotoğraf: Reuters]