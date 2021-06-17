Adını vermek istemeyen bir öğretmen, motosikletli silahlı kişilerin Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Koleji'ne saldırı düzenlediğini açıkladı.

Öğretmen, saldırıda aralarında 3 öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu en az 30 kişinin kaçırıldığını söyledi.

Öte yandan, saldırıda okuldaki güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Ülkede en son 30 Mayıs'ta silahlı kişilerin Niger eyaletindeki Salihu Tanko Medresesi'nde düzenlediği saldırıda 136 öğrenci kaçırmıştı.

Nijerya okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.