Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da zincirleme kaza: 4 ölü, 23 yaralı
[Harita: TRT Haber]
Mısır'ın güneyindeki Minya kentinde zincirleme kaza meydana geldi. Üç araç ile bir yolcu minibüsünün karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Minya kentinin batı girişinde bir düğün konvoyunda 4 araç birbirine girdi.
Kaza hakkında basına açıklamada bulunan Minya Emniyet Müdürü Mahmud Halil, "Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti ve 23 kişi yaralandı. Yaralılar Minya Genel Hastanesine sevk edildi" dedi.
İlk belirlemelere göre yaralılar arasında durumu kritik olanların olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılacak.
Etiketler: Trafik Kazası Mısır
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