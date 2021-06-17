Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 20:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avustralya'da uçakta "örümcek" paniği
Avustralya’da küçük bir uçağın inişi sırasında kısa süreli "örümcek" paniği yaşandı. Kokpitin tavanındaki dev avcı örümcek, pilotun üzerine düştü. Pilot bir an paniğe kapılsa da uçağı indirmeyi başardı.
Avustralya'da küçük bir uçaktaki kısa süreli "örümcek paniği", bir yolcu tarafından an be an kaydedildi.
Kokpitin tavanında beliren dev avcı örümcek, kuzey toprakları bölgesinde küçük bir havaalanına iniş sırasında pilotun üzerine düştü.
Uçaktaki bir yolcu, pilotun bir an paniğe kapıldığını daha sonra örümceği uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.
Örümceğin zararsız olduğunu bildiğini söyleyen yolcu, gülmeye başladı.
15 santimetre olduğu tahmin edilen dev avcı örümcek, daha sonra kabinde bir yere düştü.
Etiketler: Avustralya
Son Haberler
- 22:32
- 22:21
- 22:46
- 21:41
- 21:31
Sıradaki Haber
Zambiya'nın kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz