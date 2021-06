Avustralya'da küçük bir uçaktaki kısa süreli "örümcek paniği", bir yolcu tarafından an be an kaydedildi.

Kokpitin tavanında beliren dev avcı örümcek, kuzey toprakları bölgesinde küçük bir havaalanına iniş sırasında pilotun üzerine düştü.

Uçaktaki bir yolcu, pilotun bir an paniğe kapıldığını daha sonra örümceği uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

Örümceğin zararsız olduğunu bildiğini söyleyen yolcu, gülmeye başladı.

15 santimetre olduğu tahmin edilen dev avcı örümcek, daha sonra kabinde bir yere düştü.