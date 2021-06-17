Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Azerbaycan’a gerçekleştirilen ziyarette yer alan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, burada çeşitli temaslar ve çalışma ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Başkan Eren, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü uğruna şehit ve gazi olan kahramanların aileleri için kurulan “Yaşat Vakfı” yetkilileri ile de bir araya geldi.

Azerbaycan Hazar Üniversitesi'ndeydik.



❝Türkiye Mezunu Akademisyen ve İş Adamları Platformu❞ ile buluştuk. Mezunlarımız birlikteliğimizi güçlendiren önemli bir unsur.



Azerbaycan'a eğitim alanında sunduğumuz destekten ötürü verdikleri Kardeşlik Ödülü için de müteşekkirim. pic.twitter.com/uEEvkLWMbG — Abdullah Eren (@abdullah_eren) June 16, 2021

Şehit ve gazi çocuklarına özel kontenjan

Eren, görüşmeye ilişkin gerçekleştirdiği paylaşımda Azerbaycan’ın haklı davasında her zaman yanında olduklarını vurguladı. Karabağ Zaferi’nde şehit ve gazi olan kahramanların çocuklarına bu yıl Türkiye Bursları kapsamında özel kontenjan ayırdıklarının müjdesini verdi.

Abdullah Eren, YTB’nin faaliyet alanlarındaki çalışma ve projeleriyle Azerbaycan’a desteğini her geçen gün arttırdığına da dikkat çekti.

Eren’e Kardeşlik Ödülü verildi

YTB Başkanı Eren, temasları kapsamında Azerbaycan Hazar Üniversitesi'ni de ziyaret etti.

Eren burada “Türkiye Mezunu Akademisyen ve İş Adamları Platformu” ile buluştu.

Türkiye Mezunlarının iki ülkenin birlikteliğini güçlendiren önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Abdullah Eren’e Platform tarafından Azerbaycan'a eğitim alanında sunduğu destekten ötürü Kardeşlik Ödülü takdim edildi.