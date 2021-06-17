Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan aşılamayla ilgili müjde verdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldığını aktardı.

"Dünkü en iyi performans Türkiye'nin"

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin."