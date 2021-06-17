Bakan Koca: Dün, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan aşılamayla ilgili müjde verdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldığını aktardı.
"Dünkü en iyi performans Türkiye'nin"
Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin."
DÜNKÜ EN İYİ PERFORMANS, TÜRKİYE’NİN. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021
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