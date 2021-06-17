Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunuyor.
Antalya, iki önemli zirve için yurt dışından çok sayıda üst düzey ismi ağırlıyor.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'yi kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelde gerçekleşen görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Antalya Bosna Hersek
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