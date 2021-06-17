Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borell ile görüşecek
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile yarın ikili görüşme gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 17-20 Haziran'da Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Borrell ile 18 Haziran'da ikili görüşme gerçekleştirilecek.
Görüşmede 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek AB Zirvesi öncesinde ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve AB ile iş birliğinin Türkiye'nin katılım perspektifi temelinde geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ile küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
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