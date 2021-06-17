Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail’den Gazze Şeridi'ne saldırı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İsrail ordusu savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir hedefi bombaladı.
İsrail'in vurduğu hedefle ilgili henüz bilgi edinilemedi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.
Etiketler: İsrail Gazze Filistin Devleti
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