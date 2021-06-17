Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 23:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kavgada yumruk yiyen adam el bombası attı: 5 yaralı
Yediği yumruğa sinirlendi, el bombası ile karşılık verdi. Ukrayna'da bir sokak kavgasında atılan el bombası patladı, olayda 5 kişi yaralandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sokak kavgası daha önce görülmemiş bir şekilde son buldu. Kavgada yumruk yiyen adam el bombası atarak karşılık verdi.
Ukrayna'nın Harkov kentinde, bir grup genç, sokak ortasında sıkıştırdıkları adama önce sözle saldırdı, sonra meydan okudu.
Karşılıklı atışmalar yerini yumruklara bıraktı.
Yediği iki yumruktan sonra sendeleyen genç, cebinden çıkardığı el bombasını yere attı.
Olayda 5 kişi yaralandı
Çevredekiler olayın şokunu yaşarken bomba patladı. Patlamada 5 kişi yaralandı.
Yasadışı silah, mühimmat veya patlayıcı bulundurmayla suçlanan saldırgan tutuklandı.
Saldırganın 10 yıl ila ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
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