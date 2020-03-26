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Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün yaralandığını ifade eden Ayyubi, 6 güvenlik görevlisinin de Taliban'ın eline esir düştüğünü belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan taliban saldırıSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 11:39
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