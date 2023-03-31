Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan’da son bir haftada yaşanan sel nedeniyle 10 kişi öldü
Afganistan’ın 23 vilayetinde son bir haftada yaşanan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti.
Taliban hükümeti Doğal Afetler Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Şefi Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Afganistan’ın 23 vilayetinde, son bir haftada yağışların yol açtığı sel felaketinin yaşandığını söyledi.
Su baskınlarında 10 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Rahimi, 76 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Rahimi, sel altında kalan 1800 evin kullanılmaz hale geldiği, 22 bin hektar tarlanın tahrip olduğu bilgisini paylaştı.
Rahimi, en çok hasarın Pervan ve Belh vilayetlerinde görüldüğünü kaydetti.
Etiketler: Afganistan
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