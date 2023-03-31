Yaklaşık 3,5 milyon Müslümanın yaşadığı ABD'de, 1900'lü yılların başında çoğu Osmanlı topraklarından göç etmiş 10 bine yakın Müslüman yaşıyordu.

Osmanlı Devleti, Sultan Reşat zamanında, 1910 yılında ilk defa ABD'ye Mehmet Ali Efendi isminde bir imam gönderdi.

Mehmet Ali Efendi New York'a geldikten sonra Müslümanlarla samimi ilişkiler kurarak, devletin üniversite eğitimi için gönderdiği gençlere önderlik etti.

Onun çalışmalarıyla New York'ta açılan mescit ABD basınında da büyük yankı buldu.

Mehmet Ali Efendi bu mescidin yeterli olmadığını düşünüyor ve bir cami için farklı eyaletlerden yardım topluyor.

Cumhuriyetin ilanından sonra da ABD'de yine farklı eyaletlerde yardım toplayan Mehmet Ali Efendi, bu yardımlarla Ankara'daki ilk yetimhanenin kurulmasını sağlıyor.