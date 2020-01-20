Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetine bağlı Andhoy ilçesinde, Taliban militanları bir eve saldırı düzenledi.

Düzenlenen silahlı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Taliban, geçen perşembe günü de Kunduz ve Zebul vilayetlerinde saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda 7 polis ve 5 elektrik dağıtım işçisi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber