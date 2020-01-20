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Afganistan'da silahlı saldırı: 6 ölü20 Ocak 2020 Pazartesi 06:14 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 04:23
Afganistan'da terör örgütü Taliban, saldırılarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetine bağlı Andhoy ilçesinde, Taliban militanları bir eve saldırı düzenledi.
Düzenlenen silahlı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da olduğu belirtildi.
Taliban, geçen perşembe günü de Kunduz ve Zebul vilayetlerinde saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda 7 polis ve 5 elektrik dağıtım işçisi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: TRT Haber
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