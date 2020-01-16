Dünya
Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü16 Ocak 2020 Perşembe 16:11 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 16:15
Taliban militanlarının, Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polis yaşamını yitirdi.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Enamuddin Rahmani, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Han Abad'ın Gudam bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.
Saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Rahmani, çıkan çatışmada 10 militanın öldürüldüğünü belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda 16 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan bombalı saldırı