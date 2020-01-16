Libya'da çatışmalar başladıktan sonra arabuluculuğa soyunmak isteyen Avrupa Birliği diplomatları ülkeye alınmadı. Diplomatlar komşu Tunus'ta bekletildi.

Avrupa Birliği Libya'da etkinliğini kaybederken, birliğin Dış Politika ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den çarpıcı bir itiraf geldi.

Borrel, birlik içinde ortak tutum sergileyememenin faturasını ödediklerini söyledi, Libya'da öncü rolü Türkiye ve Rusya'nın üstlendiğini belirtti.

Borrell Suriye örneğini hatırlattı. Orada olduğu gibi Libya konusunda da AB'nin kendisini askeri çözüm olmayacağı inancının arkasına sakladığını vurguladı.

Josep Borell, "Türkiye ve Rusya'nın getirdiği askeri çözüm Doğu Akdeniz'de dengeyi değiştirdi" değerlendirmesini de yaparak, AB'nin görüş ayrılıklarını gidermesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: TRT Haber