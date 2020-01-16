Dünya
Afganistan'da bombalı saldırı 5 cana mal oldu16 Ocak 2020 Perşembe 15:42 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 15:45
Afganistan'ın Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.
Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, Şahri Safa Şahrek bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, elektrik dağıtım şirketi çalışanlarını taşıyan aracın geçişi sırasında patlatıldığını belirtti.
Siyal, saldırıda 5 şirket personelinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan bombalı saldırı Zabul