İdlib'in güneyinde yüz binlerce insan, bombardıman nedeniyle şehir merkezine ve kuzeye doğru göç ediyor.

Tüm çadır kentler ve binalar dolmuş durumda; kalacak yer bulamayanlar camilere sığınıyor.

"2 gece sokakta yattık"

Maaret en-Numan'daki bombardımanda evi yıkılan Ahmet İbrahim de ailesiyle birlikte 2 aydır Şuayb Camii'nde yaşıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Zor şartlar altında yaşadıklarını ifade eden İbrahim, "Evim, ahırım, hayvanlarım hepsi gitti. Enkazdan kurtarabildiklerimizi toplayıp İdlib'e geldik. Şehre geldiğimizde 2 gece sokakta yattık, sonra bu camiye sığındık." diyor.

Çocuklarının sürekli kabus görerek uyandığını söyleyen İbrahim, onları, "Burada güvendeyiz. Burası Allah'ın evi." diyerek teselli ettiğini söylüyor.

Yataklar namaz vaktinde toplanıyor

İbrahim ve ailesinin kaldığı cami, onlar gibi 200 kişiye daha ev sahipliği yapıyor.

Yataklar namaz vakitlerinde toplanıyor, namaz için camiye gelenler, evlerinden getirdikleri yiyecekleri burada yatanlarla paylaşıyor.

Haber: Bekir Özbek

Kamera: Memiş Akçam