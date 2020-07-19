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Afganistan'da roketli saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
Afganistan'ın Kapisa vilayetinde Taliban tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayik Şuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Tagab ilçe merkezine saldırdığını belirtti.
Saldırı sırasında militanlar tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini aktaran Şuriş, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin ise yaralandığını söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: taliban saldırısı Afganistan kapisaSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 14:02
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