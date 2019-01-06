Afganistan’ın Bedehşan bölgesinde meydana gelen göçükle ilgili polis tarafından yapılan açıklamada, en az 30 işçinin hayatını kaybettiği, 20 işçinin ise yaralandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Afganistan’da bir altın madeninde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 30 işçi hayatını kaybetti, 20 işçi de yaralandı.
Afganistan’ın Bedehşan bölgesinde meydana gelen göçükle ilgili polis tarafından yapılan açıklamada, en az 30 işçinin hayatını kaybettiği, 20 işçinin ise yaralandığı belirtildi.
Kaynak: İHA