Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah, Malezya'nın güneyinde bulunan Pasir Gudang bölgesindeki hava sahasını uçuşa yasaklı bölge ilan etme kararını hatırlatarak, "Bu konudaki tavrımızda kararlıyız ve Seletar Havalimanı'na iniş yapan uçakların Malezya hava sahasını kullanamayacağına dair uyarımızı tekrarlayacağız" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki hava sahası anlaşmazlığını ele almak için 8 Ocak'ta Singapurlu yetkililerle görüşeceğini hatırlatan Saifuddin, çözüm için anlaşmaya varılmasını temenni etti.

Malezya, Pasir Gudang hava sahasını kapattığını açıklamıştı

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, Singapur'un Seletar Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan bazı uçakların, Malezya'nın hava sahasında dolaşmasının ardından 25 Aralık 2018'de Johor eyaletinde bulunan Pasir Gudang hava sahasını kapattığını açıklamıştı.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, iki ülkenin dışişleri bakanlarının 8 Ocak'ta hava sahası anlaşmazlığını görüşeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA