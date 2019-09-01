Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırının Kunduz'un merkezindeki kavşakta toplanan emniyet yetkilileri arasında düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, aralarında Kunduz Emniyet Müdürü Manzur Estanikzey'in de olduğu 12 kişinin yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları, saldırganın kendisini gazeteci olarak tanıtarak emniyet yetkililerin arasına girdiğini aktardı.

Kente saldırı püskürtüldü

Dün sabah saatlerinde militanların Kunduz kent merkezine düzenlediği saldırı ise püskürtüldü.

Saldırının ardından Kunduz'a giden Savunma Bakanı Esadullah Halid, çatışmalarda 9 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Halid, çatışmalarda ayrıca 36 militanın öldürüldüğünü ve saldırının püskürtüldüğünü belirtti.

Kunduz Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada da çatışmalarda 70 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Taliban, saldırı sonucu Kunduz merkezinin birçok bölgesinin kontrolünü sağladıklarını iddia etti.

Taliban militanları, 4 sene önce de Kunduz merkezine düzenlediği saldırı sonucu kent merkezinin kontrolünü kısa süreliğine ele geçirmişti.

Kaynak: AA