Pek çok ortak bağları olan Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Bundan böyle iki ülke arasında seyahatlerde vize rejimi uygulanmayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, "Son zamanlarda elektronik vize ile bunun alınması daha da kolaylaşmıştı, vizenin tamamen lağvedilmesi aslında biraz da sembolik önemi olan bir adım. Bizim gerçekten de iki devlet bir millet olduğumuzu gösteren çok önemli bir adım'' dedi.

Kararı, 25 Temmuz tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurmuştu.

Turistik ziyaretlerde artış bekleniyor

Yeni uygulama ile iki ülke ekonomik ilişkileri ve karşılıklı turistik ziyaretlerde artış olması bekleniyor.

Büyükelçi Özoral, '' Vize almak gerektiğini düşünmek vatandaşların açısından psikolojik caydırıcı bir etki yapıyor. Dolayısıyla alınmış olan bu kararda ben özellikle Türkiye’den buraya gelecek iş adamları ve turistleri daha teşvik edeceğini düşünüyorum'' diye konuştu.

30 güne kadar vize işlemi uygulanmayacak

Uygulama bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Artık 30 güne kadar karşılık konaklamalar, herhangi bir vize işlemine gereksinim duymadan rahatlıkla yapılabilecek.

Kaynak: TRT Haber