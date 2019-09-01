Türkiye
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi: Düğüne katılan 80 kişi hastanelik oldu
01 Eylül 2019 Pazar 06:51 - Son Güncelleme 01 Eylül 2019 Pazar 06:52
Arnavutköy’de katıldıkları düğünün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 80 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir düğüne katılan 80 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi.
Bulantı ve kusma şikayeti ile Arnavutköy Devlet Hastanesine giden vatandaşlar tedavi altına alındı.
80 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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