Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 15:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan'da Dışişleri Bakanlığı binası önünde patlama: 20 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Dışişleri Bakanlığı binasının önünde patlama meydana geldi. Taliban Sözcüsü, saldırıda 20 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı yakınında patlama olduğunu açıkladı.
Patlamada can kayıpları olduğunu ifade eden Zadran, güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.
Taliban güçleri bakanlığa çıkan sokakları trafiğe kapattı ve çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan, Kabil merkezindeki Emergency Hastanesinin sokağının trafiğe kapatıldığı ve yaralıların sevk edildiği belirtildi.
Etiketler: Afganistan
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