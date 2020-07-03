Afganistan Çocuk Esirgeme Kurumu Sözcüsü Meryem Atai, yaptığı açıklamada, Afganistan'ın çocuklar için çok iyi bir ülke olmadığını söyledi.

Ülkede çocukların eğitimsizlik, işsizlik, açlık gibi birçok sorunla boğuştuğunu ifade eden Atai, COVID-19 salgınının başlamasıyla bu sorunların daha da arttığını belirtti.

Atai, devlet ve özel kurumların çocukların sorunlarını çözme konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.

COVID-19'un çocuklar üzerindeki etkisi

COVID-19 salgınının en çok Afgan çocuklarını etkilediğine dikkati çeken Atai, ''Ülkede daha önce 6 milyon çocuk acil gıda yardıma ihtiyaç duyarken, COVID-19 hastalığının yayılmaya başlamasıyla bu sayı 8 milyon 12 bine yükseldi." dedi.

Atai, Afgan çocuklarının işsizlik ve yoksulluk nedeniyle karantina sürecinde doğru düzgün beslenemediğini ve bunun da birçok soruna yol açtığını kaydetti.

Yetersiz beslenmenin çocukların en büyük sorunlarından biri olduğuna işaret eden Atai, ''Gülük kazanımlarıyla yaşamaya çalışan birçok aile Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde açlıkla pençeleşirken, bundan da en çok çocuklar etkilendi." değerlendirmesinde bulundu.

Atai, salgın süresinde de söz konusu çocuklar için ciddi çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Çocukların eğitim sorunu

Meryem Atai, Afganistan'da çocukların neredeyse yarısının okula gidemediğini, yaşı 7 ila 17 yaklaşık 4 milyon çocuğun eğitim olanaklarından mahrum kaldığını ve salgın döneminde bu sayının neredeyse 2 katına çıktığını vurguladı.

Eğitimden mahrum kalan çocukların yarıdan fazlasının kız çocukları olduğunu aktaran Atai, muhafazakar ailelerin kadın öğretmenlerin bulunmadığı bölgelerde kız çocuklarını okula göndermek istemediğini bildirdi.

Güvenlik, yoksulluk, eğitim imkanlarının bulunmamasını çocukların okula gidememesinin başlıca nedenleri olarak gösteren Atai, yaklaşık 2 milyon çocuğun ailesinin geçimine destek vermek için günlük işlerde çalıştığını veya dilencilik yaptığını söyledi.

Atai, halihazırda terör gruplarının kontrolündeki bölgelerde okulların eğitime kapalı tutulduğunu, bu sebeple o bölgelerdeki çocukların eğitimden mahrum bırakıldığını dile getirdi.

Geçen yıl terör olaylarında 3 binden fazla çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletlerin (BM) yayımladığı son rapora göre, terör olayları nedeniyle 2019'da 3 bin 149 çocuk yaşamını yitirdi.

Şiddet olaylarının başında silahlı çatışma, bombalı ve intihar saldırıları gelirken, 1238 çocuğun ölümünden Taliban, 1032 çocuğun ölümünden hükümet ve hükümet yanlısı güçler, 242 çocuğun ölümünden DEAŞ sorumlu tutuldu, geri kalanlar ise nedeni bilinmeyen olaylarda hayatını kaybetti.

Afganistan'da çocuk istismarı ise farklı boyutlarda hala devam ediyor.