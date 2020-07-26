Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da bir korucu 4 meslektaşını öldürdü
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde bir korucu 4 meslektaşını silahla vurarak öldürdü.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın Çinarak bölgesindeki karakolda görev yapan bir korucunun, 4 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü söyledi.
İbadi, Taliban ile bağlantısı olduğu düşünülen korucunun silahları alarak karakoldan kaçtığını belirtti.
Etiketler: Uruzgan silahlı saldırı korucu AfganistanSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 13:37
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