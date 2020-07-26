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Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nahri Sirac ilçesindeki askeri karakola bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, saldırganların, 2 ayrı bomba yüklü araçla Nahri Sirac ilçesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.
Zuvak, saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: afganistan'da saldırı Helmand nahri sirac bombalı saldırıSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 11:42
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