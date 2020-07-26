Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4 artarak 9 bin 821'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısının son günlerde 528 artarak 65 bin 727'ye çıktığı, son 24 saatte ise 19 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 255'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 71'lik artış gözlemlendiği vurgulandı.

Güvenlik Konseyi yarın toplanacak

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin 31 Temmuz'da toplanacağının açıklanması üzerine gelen tepkilerin ardından, Başbakan Sophie Wilmes, Konseyin yarın toplanacağını duyurdu.

Wilmes, Konseyin ilave kısıtlamaları görüşeceğine, bunların bölgesel düzeyde tutulacağına işaret etti.

Anvers'te rakamlar alarm veriyor

Sciensano'dan yapılan açıklamada Flaman bölgesindeki Anvers kentinin COVID-19'dan en çok etkilenen şehirler arasında yer aldığı belirtildi.

Şehirde sosyalleşme grupları 10 kişiyle sınırlandırılırken, uzmanlar Belçika'da COVID-19'un merkez üssü haline gelen Anvers'e gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Tedbirler sıkılaştırıldı

Belçika'da COVID-19 vakalarının son haftalarda artması üzerine salgınla mücadele tedbirlerinin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Başbakan Wilmes, Ulusal Güvenlik Konseyinin vakalardaki artış üzerine yaptığı toplantıda aldığı kararları duyurmuştu. Buna göre, daha önceki önlemlerin gevşetilmesinde 5'inci aşamaya geçilmeyecek. Bunun yerine artan tedbirler kapsamında kamuya açık bazı alanlarda maske zorunluluğu getirilecek.

Dün itibarıyla başlayan uygulama çerçevesinde açık hava pazar yerleri ile halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı cadde ve sokaklar gibi kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca, gece geç saatlere kadar açık kalabilen bazı dükkanlar bundan böyle saat 22.00'de kapanacak. Bunların dışında kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta adreslerini vermeleri istenecek. Müşterilere ait bu bilgiler 14 gün boyunca saklanacak, daha sonra silinecek. Bu tür bilgilerin toplanması için kullanılacak bir standart form hazırlanacak.