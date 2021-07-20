Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Afganistan'da bayram namazı sırasında roketli saldırı
[Fotoğraf: Reuters]
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bayram namazı kıldığı sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına roketli saldırı düzenlendi.
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ABD dahil çeşitli ülkelerin elçiliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye en az 3 roket düştü. Saldırı Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin bayram namazı kıldığı sırada oldu.
İçişleri sözcüsü Mirwais Stanikzai, "Afganistan'ın düşmanları Kabil'in çeşitli yerlerine roketli saldırılar düzenledi. İlk belirlemelere göre, can kaybı yok" dedi.
Saldırı ardından Gani, bayram konuşmasını yaptı.
Etiketler: Afganistan
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