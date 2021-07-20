Oregon Eyaleti'nin Bootleg bölgesinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aşırı sıcaklar ve devamında başlayan yoğun rüzgarlar sebebiyle söndürülemeyen yangın, 6 Temmuz'dan beri sürüyor.

Bölge yetkililerinin açıklamasına göre, 2 binden fazla kişi tahliye edildi. Bootleg yangını, ABD'nin batısındaki 11 eyalette devam eden 80 büyük yangından da en büyüğü.

2 bin 100'den fazla itfaiyecinin söndürmeye çalıştığı yangında 54 diğer yapı ile birlikte en az 21 evi yok oldu, 5 bin ev tehdit altında.