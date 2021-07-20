Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'de New York City'den daha büyük ormanlık alan küle döndü
ABD'nin Oregon eyaletinin Bootleg bölgesi yakın tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. New York City'den daha büyük bir alanın kül olduğu yangın bölgesinden tahliyeler de sürüyor.
Oregon Eyaleti'nin Bootleg bölgesinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Aşırı sıcaklar ve devamında başlayan yoğun rüzgarlar sebebiyle söndürülemeyen yangın, 6 Temmuz'dan beri sürüyor.
Bölge yetkililerinin açıklamasına göre, 2 binden fazla kişi tahliye edildi. Bootleg yangını, ABD'nin batısındaki 11 eyalette devam eden 80 büyük yangından da en büyüğü.
2 bin 100'den fazla itfaiyecinin söndürmeye çalıştığı yangında 54 diğer yapı ile birlikte en az 21 evi yok oldu, 5 bin ev tehdit altında.
Etiketler: ABD Orman Yangını Yangın
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