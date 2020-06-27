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Afganistan'da Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu aracına saldırı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu üyelerini taşıyan araca yönelik bombalı saldırıda 2 komisyon üyesi hayatını kaybetti.
Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunda yapılan açıklamada, Kabil'in Pul-i Çarhi bölgesinde patlatıldığı, saldırıda 2 komisyonda yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu KabilSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 12:32
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