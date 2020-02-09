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Afganistan'da ABD ve Afgan askerlerine ateş açıldı
Afganistan'da askeri bir operasyon sırasında ABD ve Afgan askerlerine saldırı düzenlendi. Ölenlerin sayısına ilişkin bilgi aktarılmadı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Afganistan'ın doğu Nangarhar bölgesinde ABD ve Afgan askerlerine ateş açıldı.
Burada Amerikalı askerlerin yaralandığı ve birkaç askerin öldüğü kaydedilse de sayı ve isim gibi detaylara yer verilmedi.
Öte yandan Taliban ve DEAŞ örgütlerinin aktif olduğu bölgede saldırıyı yapanların araştırıldığı; olayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.
Etiketler: taliban saldırı DEAŞ askeri operasyon Afganistan abd askerleriSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 05:16
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