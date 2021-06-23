Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), video konferans yoluyla Afganistan’dan yabancı askerlerin çekilmesi ve Taliban'ın durumunu ele aldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, "Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekildiğinin duyurulması ülke genelinde sismik bir sarsıntıya neden oldu" dedi. Taliban’ın barış anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediğini söyledi.

"6 askeri tesis Afganistan ordusuna teslim edildi"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Afganistan'dan çekilmenin yarıdan fazlasının tamamlandığını açıkladı.

Ülkedeki 6 askeri tesisin de Afgan ulusal ordusuna teslim edildiği aktarılırken, çekilen asker sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise Taliban'ın Afganistan'da kontrolünü ele geçirdiği bölgelerin sayısını artırmasının ardından ülkeden çekilmenin yavaşlayabileceğini vurguladı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD'ye gidiyor

Bu arada Afganistan'dan ABD'ye üst düzey ziyaret gerçekleşecek.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Washington'da Cuma günü temaslarda bulunacak.

31 Taliban militanı öldürüldü

Afgan hükümet güçlerinin, Taliban'a karşı operasyonu ise sürüyor. Belh ve Mezar-ı Şerif çevresindeki operasyonda 31 militanın öldürüldüğü açıklandı.

Afganistan'da son 2 ayda 30'dan fazla ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti. Ülkede, 407 ilçeden 250'sinde ise Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.