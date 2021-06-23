Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 02:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mısır’da otomobilin köprüden düştüğü an kamerada
Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Ekim Köprüsü’nden seyir halindeki otomobilin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Ekim Köprüsü’nden seyir halindeki bir araç düştü.
Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, köprünün altından geçen 2 yaya da yaralandı.
Aracın düşmesi ile köprünün altından geçen yayalar büyük panik yaşarken, şans eseri ölen olmadı.
Aracın köprüden düştüğü an ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Mısır
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