Ebonyi Eyaleti Polis Komiseri Aliyu Garba, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Garba, operasyonlarda 50 çete üyesinin yakalandığını, çetelere ait 29 silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Cross River Eyaleti Polis Komiseri Sikiru Akande, eyalette düzenlenen operasyonlarda 25 çete üyesinin yakalandığını, çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını aktardı.

2020'deki çatışmalarda 3 bin 188 kişi öldü

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.