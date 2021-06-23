Savaş, gözyaşı ve kan... Suriye'nin son on yılında hiç eksik olmadı.

Esed rejimi ve terör örgütleri Suriye halkını evlerinden etti. Birçok aile göç etmek zorunda kalarak dağıldı. Çocuklar babasız, anneler evlatsız kaldı.

Savaşın mağdurlarından biri de 35 yaşındaki Hammed el Halit. Deyrizor şehrinde mutlu bir hayatı vardı. Ancak bir sabah her şey değişti.

"Esed bombalar yağdırdı üzerimize"

Hayatının nasıl alt üst olduğunu anlatan Hammed el Halit, "Deyrizor şehrinde şoförlük yapıyordum. Mutlu bir ailem, güzel bir işim vardı. 2012 yılında Esed bombalar yağdırdı üzerimize. Şehir merkezinde hiç beklemediğim bir anda önce kurşun yedim, ardından da bombalar yağdı. Her yer kan içindeydi. İnsanlar bir yere koşturuyordu. Ben de o bombalar sonucu iki ayağımı birden kaybettim" dedi.

Halit, henüz 25 yaşındayken tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Yaşam mücadelesi de ondan sonra başladı.

"Eşimi ve çocuklarımı korumak kolay olmadı"

Uzun göç yolculuğunda açlık ve sefalet çektiklerini söyleyen Hammed el Halit, "Bir çok akrabam, arkadaşlarım öldü. Çok yer değiştirmek zorunda kaldık. Esed rejimi, terör örgütleri her yerdeydiler. Sakat halimle eşimi ve çocuklarımı korumak, onları hayatta tutmak hiç de kolay olmadı" diye konuştu.

((Anons / Emre Yüncü))09,40..Hammed El Halit Suriye'Nin Güney Doğusundaki Deyrizor'Da Yaşıyordu. 2012'De Savaşın Henüz İkinci Yılında Rejim Güçlerinin Hava Saldırısı Sonucu İki Bacağını Birden Kaybetti. Bugün Cerablus'Ta Türk Kızılayı'Inın Kanatları Altında. Ancak Şu An Mutlu Da Olsa En Büyük Hayali Doğduğu Topraklara Deyrizora Gidip Hayatını Orada Devam Ettirmek..

Hammed El Halit Suriye'nin güney doğusundaki Deyrizor'da yaşıyordu. 2012'de savaşın henüz ikinci yılında rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu iki bacağını birden kaybetti. Bugün Cerablus'ta Türk Kızılayı'nın kanatları altında. Ancak şu an mutlu da olsa en büyük hayali doğduğu topraklara, Deyrizora gidip hayatını orada devam ettirmek.

"Bize tek yardım eden Türkiye oldu"

Hammed El Halit şöyle konuştu:

"Bize tek yardım eden Türkiye oldu. Arap ülkelerden hiç görmediğimiz desteği Türkiye'den gördük. Burada güven içerisinde barınıyoruz. Çocuklarımız da eğitimlerine devam edebiliyor. Hepsi Türk devleti tarafından gerçekleşti. Bugün burada, hayatın içinde olabilecek her imkan bize sunuluyor. Allah sizlerden razı olsun."

Suriye'de rejim ve terör örgütlerinin karadan ve havadan yaptığı saldırılar nedeniyle çaresiz kalan siviller, Türkiye sınırındaki bölgelere kaçıyor.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Volkan Makar