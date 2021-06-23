Burkina Faso Hükümet Sözcüsü Ousseni Tamboura tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Bilbalogo'de devriye gezen polis ekibinin kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırıya uğradığı duyuruldu.

Olayda 11 polis hayatını kaybetti, kaybolan 4 polis için arama çalışması sürdürülüyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör saldırılarının hedefi

Aynı bölgede 20 Haziran'da 6 sivil silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Burkina Faso, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren El Kaide'ye bağlı grupların düzenlediği terör saldırılarının sık sık hedefi oluyor.

700 terör saldırısında 2 binden fazla ölüm

Ülkede 2019'dan bu yana 1,2 milyon kişi saldırılar nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), geçen yıl Batı Afrika'da düzenlenen 700 terör saldırısında 2 binden fazla kişinin öldüğünü açıklamış, saldırıların en çok Mali, Burkina Faso, Nijer ve Nijerya'da yaşandığını duyurmuştu.