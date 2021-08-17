Afgan gazeteci Nazira Karimi'nin gözyaşları içinde "Nerede benim başkanım, Nerede Gani" diye sorduğu o anlar gündeme damgasını vurdu.

Bu duygusal anlar Pentagon Sözcücü John Kirby'nin basın toplantısında yaşandı.

Gazetecinin soruları Pentagon’daki toplantıya damga vurdu

Afgan Gazeteci Nazira Karimi, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili sorular sormak için oradaydı. Söz kendisine verildiğinde aklındaki tüm soruları unutup, herkesin merak ettiği o soruyu sordu.



“Soracağım soruyu da unuttum. Ama başkanım nerede diye soruyoruz. Eski Cumhurbaşkanı Gani. İnsanlar onun halkla birlikte olmasını bekliyordu ve nerede olduğunu bilmiyoruz, bir başkanımız yok.”



Gözyaşları içinde konuşmasını sürdüren gazeteci ortamın bir anda duygusallaşmasına neden oldu.

Afgan gazeteci sözcü Kırby'e Gani'yi sordu



Afgan Gazeteci konuşmasını Pentagon Sözcüsü'nün bu konudaki yorumunu sorarak bitirdi.



“Başkanımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Afgan halkı ne yapacağını bilmiyor. Herhangi bir yorumunuz var mı başkan gani ile ilgili? O Afgan halkına cevap vermeli.”



Gazetecinin üzüntüsünü paylaşan Pentagon sözcüsü Kirby ise bu konularda yorum yapamayacağını söyledi.