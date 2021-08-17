Uganda'da Sağlık Bakanlığı, 1 Haziran'da başkent Kampala'da alınan 2 örnekte çocuk felci virüsü (poliovirüs) tespit edildiğini açıkladı.

Alınan örneklerin incelenmek üzere Uganda Virüs Araştırmaları Enstitüsü’ne gönderildiği ifade edildi.

Daha önce Sudan’da görülmüştü

Poliovirüsün Sudan'dan ülkeye geçmiş olabileceği ihtamili üzerinde duruluyor.

Afrika'da Uganda'dan başka Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de poliovirüs tespit edilmişti.