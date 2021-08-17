Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'da çocuk felci virüsü tespit edildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Doğu Afrika ülkesi Uganda'da Sağlık Bakanlığı, çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıkladı.
Uganda'da Sağlık Bakanlığı, 1 Haziran'da başkent Kampala'da alınan 2 örnekte çocuk felci virüsü (poliovirüs) tespit edildiğini açıkladı.
Alınan örneklerin incelenmek üzere Uganda Virüs Araştırmaları Enstitüsü’ne gönderildiği ifade edildi.
Daha önce Sudan’da görülmüştü
Poliovirüsün Sudan'dan ülkeye geçmiş olabileceği ihtamili üzerinde duruluyor.
Afrika'da Uganda'dan başka Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de poliovirüs tespit edilmişti.
Etiketler: Afrika Sağlık Bakanlığı
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