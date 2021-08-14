Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Açık denizde hastalandı: Helikopterle kurtarıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Arjantin açıklarındaki balıkçı teknesinde mürettebattan bir kişi hastalandı ve helikopterler devreye girdi. 42 yaşındaki adamın hastaneye yetiştirildiği anlar kameraya yansıdı.
Arjantin açıklarında Argenova adlı gemi kıyıdan 230 kilometre açıkta seyrederken, mürettebattan bir kişi hastalandı.
Kaptan hemen yardım çağrısında bulundu.
Şiddetli karın ağrısı çeken 42 yaşındaki adamın yardımına helikopter yetişti.
Helikopterden sarkıtılan sedye ile kurtarılan adam Buenos Aires’teki bir hastaneye kaldırıldı.
Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Etiketler: Arjantin
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