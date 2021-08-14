Norveç'in Arktik bölgesindeki bir deniz ürünleri şirketinde, sanayi suyunu dezenfekte etmek için kullanılan klor tankından balık kafesine sızıntı oldu.

Klor, kafesteki 100 bine yakın somonun ölümüne yol açtı.

Sızıntı Atlas Okyanusu açıklarına yayılırken, karada tehlike olmadığı açıklandı.

İnceleme başlatıldı

Klor sızıntısının çevre için olası tehlikelerine karşı inceleme başlatıldı.

Şirket yetkilileri ile polis sızıntının nedenini araştırıyor.