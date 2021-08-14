Venezuela iktidar partisi ile muhalefet, Norveç'in ara buluculuğunda düzenlenen müzakere süreci kapsamında başkent Meksiko'da bir araya geldi.

Müzakerenin açılış etkinliğinde Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın huzurunda taraflar, uyulması gereken genel şartları belirleyen bir mutabakat zaptı imzalandı.

Hükümet ile Muhalefetin müzakere yapmak için anlaşmaya vardığı maddeler şöyle sıralandı: Herkes için politik haklar ve seçim güvencesi, gözlemlenebilir ve doğrulanabilir seçimler için seçim takvimi, yaptırımların kaldırılması ve varlıklara ilişkin hakların iade edilmesi, anayasal hukuk devletine saygı, siyasi ve sosyal bir arada yaşama, şiddetten vazgeçme ve şiddet mağdurlarının tazmini, Venezuela halkı için ulusal ekonominin korunması ve sosyal koruma önlemleri, mutabık kalınan anlaşmaların uygulanması, izlenmesi ve doğruluğunun onaylanması.

Muhaliflerin Venezuela Üniter Platformu Delegasyon Başkanı Gerardo Blyde, yaptığı konuşmada, bugün müzakere sürecinin ikinci aşamasına geçtiklerini belirterek, "Elbette zor ve karmaşık bir süreç olacak. Önceki müzakerelerde tartışılacak ve geliştirilecek gündem üzerinde anlaşmak kolay olmadı" ifadesini kullandı.

Muhalifler: insanımız çağdaş tarihinin en kötü krizini yaşıyor

Blyde, Venezuela halkının bir arada yaşaması ve uzun vadeli demokratik yaşama kavuşması için çalışacaklarını vurgulayarak, "Ülkemizin insanı çağdaş tarihinin en kötü krizini yaşıyor, herkesin yararına bir anlaşmaya varmak için taahhüdümüz var" ifadesini kullandı.

Venezuela Hükümet Heyeti Başkanı Jorge Rodriguez ise mutabakat zaptının imzalanmasının, tarafları birbirinden ayıran derin farklılıkların ötesinde bir umut anlamına geldiğini söyledi.

Rodriguez, iki tarafın da anlaşamadığı noktaların olduğuna işaret ederek, "Anlaşamadığımızı ve yaşamımızı ne kadar farklı gördüğümüzü zaten biliyoruz, şimdiki işimiz geleceği ve Venezuela halkının mutluluğunu garanti altına almak için nerede buluşacağımızı belirlemektir" şeklinde konuştu.

Norveç temsilcisi Dag Nylander da diyalog sürecinde kolaylaştırıcı bir görev alacaklarını dile getirerek, "Bu müzakerelerin başarılı sonucu, aktörlerin mutlak, koşulsuz bağlılığına ve siyasi iradesine göre olacak, bu sorunu sizlerden başka kimse çözemez" dedi.

Müzakere süreci

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 6 Ağustos'taki açıklamasında, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında yapılması beklenen müzakerelerin ülkesinde gerçekleştirileceğini söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini söylemişti.

Maduro, konuya ilişkin olarak 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido da ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunmuştu.