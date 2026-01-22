Hafif Kar Yağışlı 0.6ºC Ankara
Dünya
AA 22.01.2026 11:27

ABD'nin yıl sonuna kadar Küba'da yönetim değişikliği hedeflediği iddia edildi

ABD'nin, yıl sonuna kadar Küba'da yönetim değişikliği hedeflediği ve bu kapsamda hükümet içinden bazı isimlerle temas arayışında olduğu öne sürüldü.

ABD'nin yıl sonuna kadar Küba'da yönetim değişikliği hedeflediği iddia edildi

Wall Street Journal gazetesine isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD'li yetkililer, Donald Trump yönetiminin, 2026 sonuna kadar Küba'da yönetim değişikliğine zemin hazırlayacak bir anlaşma için hükümet içinden isimlerle temas kurmaya çalıştığını iddia etti.

Yetkililer, Trump yönetiminin, Küba ekonomisini "çöküşün eşiğinde" olarak değerlendirdiğini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun desteğinin bitmesiyle Havana yönetiminin kırılgan hale geldiğini düşündüğünü aktardı.

Küba hükümetini sona erdirmeye yönelik henüz somut bir planın bulunmadığını belirten yetkililer, Maduro'nun alıkonulmasının ardından yaşanan gelişmelerin Küba açısından hem bir örnek hem de uyarı niteliği taşıdığını ifade etti.

Yetkililer ayrıca, Trump yönetiminin, Miami ve Washington'daki Kübalı sürgünler ve sivil gruplarla yaptığı görüşmelerde, Küba yönetimi içinde uzlaşmaya açık isimleri belirlemeye çalıştığını ileri sürdü.

Washington yönetiminin Küba'nın enerji ihtiyacını karşılayan petrol tedarikini kısıtlayarak yönetimi zayıflatmayı hedeflediği de iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ocak'taki paylaşımında, Venezuela'dan Küba'ya "petrol ya da para gitmeyeceğini" belirterek, Havana yönetimine "geç olmadan anlaşma yapmaları" çağrısında bulunmuştu.

ABD Küba
