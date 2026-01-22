Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hava ve kara saldırıları düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kenti, Bureyc Mülteci Kampı ile Han Yunus kentlerinin çeşitli noktalarına saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu Han Yunus’un doğusuna hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi, ayrıca askeri araçlardan da sivillere rastgele ateş açıldı.

Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusundaki bölgelere de hava saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin doğusunda ise Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin hava saldırıları ve topçu atışlarına maruz kaldığı, bölgede art arda patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.