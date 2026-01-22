Hafif Kar Yağışlı -0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.01.2026 11:12

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hava ve kara saldırıları düzenledi

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini hava saldırıları ve topçu ateşiyle hedef aldı.

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hava ve kara saldırıları düzenledi
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kenti, Bureyc Mülteci Kampı ile Han Yunus kentlerinin çeşitli noktalarına saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu Han Yunus’un doğusuna hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi, ayrıca askeri araçlardan da sivillere rastgele ateş açıldı.

Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusundaki bölgelere de hava saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin doğusunda ise Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin hava saldırıları ve topçu atışlarına maruz kaldığı, bölgede art arda patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde silahlı saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:19
"Grönland geriliminde Türkiye önemli rol oynayabilir"
11:07
Kayak merkezlerinde Palandöken zirvede
11:00
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde silahlı saldırı
11:00
Doğu Anadolu'da 5 ilde 147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
10:54
Yeni Zelanda'da sel ve toprak kaymaları meydana geldi
10:47
ABD'nin, Danimarka'nın Grönland'daki egemenliğini benimsediği iddiası
Kar, yağmur, fırtına...Meteoroloji 15 ili "sarı" kodla uyardı
Kar, yağmur, fırtına...Meteoroloji 15 ili "sarı" kodla uyardı
FOTO FOKUS
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ