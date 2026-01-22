Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde silahlı saldırı

Saldırı, yerel saatle 16:40 sularında Lake Cargelligo kasabasında, Yelkin Caddesi yakınlarındaki Walker Caddesi üzerinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden acil servis ekipleri, saldırıda iki kadın ve bir erkeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, bölge halkına evlerinden çıkmama çağrısı yaparken, olay yerinden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

Saldırgan aranıyor

The Sydney Morning Herald gazetesinde yer alan haberlere göre, olayın bir aile içi şiddet saldırısı olduğundan şüpheleniliyor.

Ağır silahlı taktik polis ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bu trajik olay, geçtiğimiz ay Sydney’in dünyaca ünlü Bondi Plajı’nda 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan kitlesel silahlı saldırının ardından ülkede yaşanan ikinci büyük sarsıntı oldu.