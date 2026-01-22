Hafif Kar Yağışlı -0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AU.NEWS 22.01.2026 10:59

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde silahlı saldırı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki küçük bir kasabada düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti. Yerel polisin yaptığı açıklamaya göre, bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak durumunun stabil olduğu bildirildi.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde silahlı saldırı

Saldırı, yerel saatle 16:40 sularında Lake Cargelligo kasabasında, Yelkin Caddesi yakınlarındaki Walker Caddesi üzerinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden acil servis ekipleri, saldırıda iki kadın ve bir erkeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, bölge halkına evlerinden çıkmama çağrısı yaparken, olay yerinden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

Saldırgan aranıyor

The Sydney Morning Herald gazetesinde yer alan haberlere göre, olayın bir aile içi şiddet saldırısı olduğundan şüpheleniliyor.

Ağır silahlı taktik polis ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bu trajik olay, geçtiğimiz ay Sydney’in dünyaca ünlü Bondi Plajı’nda 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan kitlesel silahlı saldırının ardından ülkede yaşanan ikinci büyük sarsıntı oldu.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Yeni Zelanda'da sel ve toprak kaymaları meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:19
"Grönland geriliminde Türkiye önemli rol oynayabilir"
11:14
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hava ve kara saldırıları düzenledi
11:07
Kayak merkezlerinde Palandöken zirvede
11:00
Doğu Anadolu'da 5 ilde 147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
10:54
Yeni Zelanda'da sel ve toprak kaymaları meydana geldi
10:47
ABD'nin, Danimarka'nın Grönland'daki egemenliğini benimsediği iddiası
Kar, yağmur, fırtına...Meteoroloji 15 ili "sarı" kodla uyardı
Kar, yağmur, fırtına...Meteoroloji 15 ili "sarı" kodla uyardı
FOTO FOKUS
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ