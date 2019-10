Dallas Morning News gazetesinde yer alan haberde, Greenville kentindeki Texas A&M Üniversitesindeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

Yetkili makamlar, henüz olayı doğrulamazken bazı sosyal medya platformlarında bir parti salonunda etrafta silahla yaralanmış kişilerin olduğu görüntüler yayımlandı.

#BREAKING Mass shooting at Texas A&M Commerce homecoming party at a venue near #Greenville . Guest say someone with a rifle opened fire. Latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/XWrP9wVOSE

Yerel yayın yapan WFAA-TV kanalının muhabiri Jason Whitely, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Texsas A&M Üniversitesi kampüsünde düzenlenen saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla yaralı olduğunu aktardı.

#BREAKING: Mass shooting happened at a Homecoming party at Texas A&M Commerce overnight. At least two fatalities. More than a dozen injured. A .227 caliber rifle is believed to be used. Motive unknown. Commerce, Texas is in Hunt County — an hour east of Dallas. pic.twitter.com/ujtvTYWvAb