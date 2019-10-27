Geride bıraktığımız aylarda yapılan bazı eyaletlerdeki seçimlerde ortaya çıkan sonuçlar ülke siyasetine yön vermişti.

Thüringen'de seçim sonuçları, muhalefet partilerinin özellikle aşırı sağcı "Almanya için Alternatif Partisi" AfD'nin alacağı oy oranı açısından da önemli. AfD son iki eyalet seçimlerinde oylarını büyük oranda artırmıştı. AfD yöneticileri, eyalette yönetimde söz sahibi olmaları durumunda camileri yasaklamayı vaad etmişti.

Thüringen, 2014’ten bu yana "Sol Parti", "Sosyal Demokrat Parti" ve "Yeşiller" koalisyonuyla yönetiliyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre yine "Sol Parti" birinci görünüyor.

Almanya'da gözlerin çevrildiği bir başka seçim ise Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover’de yapılacak.

Belediye başkanlığı seçimlerinde, Yeşiller’in adayı olarak giren Türk kökenli Belit Onay favori olarak gösteriliyor.

Belit Onay eğer kazanırsa Almanya'daki tek Türk kökenli büyükşehir belediye başkanı olacak.

Kaynak: TRT Haber